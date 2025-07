Riprende un’orsa da vicino: ucciso in diretta. Ha filmato la sua morte

Un tragico incidente si è verificato sulla nota Transfăgărășan, un’affascinante strada montana della Romania, dove Omar Farang Zin, un turista italiano di 48 anni, ha perso la vita in un drammatico incontro con un orso. L’uomo, che lavorava presso l’aeroporto di Malpensa come airport specialist, è stato aggredito mortalmente mentre tentava di avvicinarsi e nutrire un orso, e ha ripreso i suoi ultimi momenti con il cellulare.

Riprende un’orsa da vicino: Omar ucciso in diretta

Omar era un appassionato viaggiatore, noto per la sua sete di avventura e esplorazione. Nel corso del suo viaggio in motocicletta attraverso le strade montane della Romania, aveva già percorso la “Transalpina” e condiviso con entusiasmo le sue esperienze su Facebook. Il suo interesse si era poi concentrato sulla famosa Transfăgărășan, una strada che Jeremy Clarkson aveva descritto come “la più bella del mondo”. Il suo desiderio di un nuovo incontro con gli orsi avvistati il giorno prima lo ha portato a tornare nello stesso luogo.

La mattina dell’incidente, Omar si è imbattuto in un’orsa con i suoi cuccioli in un parcheggio. Ignaro del pericolo rappresentato dalla maggiore aggressività delle orse madri, si è avvicinato per offrire cibo, avvicinamento che ha immortalato con il suo telefono. Le immagini pubblicate mostrano la pericolosa vicinanza all’animale prima che si verificasse l’attacco. Purtroppo, l’orsa ha reagito in modo imprevedibile, trascinando Omar per circa 60 metri in un burrone. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)