Caso Garlasco, il grave sospetto di Roberta Bruzzone – Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, continua a far discutere con nuovi sviluppi che riaccendono il dibattito pubblico. Recentemente, il programma televisivo “Ore 14” ha riportato l’attenzione su Andrea Sempio, un amico di Chiara, ora al centro di nuove indagini. Sebbene in passato la sua posizione fosse considerata secondaria a seguito della condanna di Alberto Stasi, ora viene riesaminata a causa di un’impronta controversa trovata sulla scena del crimine.

L’elemento chiave delle nuove accuse, noto come “impronta 33”, è stato oggetto di dubbi. Secondo i consulenti della Procura di Pavia, questa impronta potrebbe essere collegata a Sempio. Tuttavia, la criminologa Roberta Bruzzone ha espresso perplessità riguardo alla leggibilità di tale impronta: “Non è un’impronta leggibile. Ci sono al massimo 7-8 minuzie realmente comparabili e temo che purtroppo il lavoro dei consulenti della procura di Pavia, che l’attribuiscono a Sempio, non sia stato proprio tra i più solidi”. Le sue osservazioni suggeriscono che ci potrebbero essere interpretazioni forzate che complicano ulteriormente la situazione.

Un’altra questione rilevante riguarda le tracce di cibo trovate nella casa di Chiara. Secondo il giornalista Stefano Zurlo de “Il Giornale”, c’è una contraddizione sui consumi alimentari avvenuti nel giorno del delitto. “A me ha colpito molto che si era parlato di questa grande colazione con gli assassini. Adesso è diventato come se fosse normale che fosse stato Stasi a bere il tè freddo, ma non si capisce bene quando”. L’Estathè trovato nella spazzatura, con il solo Dna di Alberto Stasi, inizialmente considerato un indizio significativo, viene ora reinterpretato.

