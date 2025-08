Rubano una Porsche e si schiantano, poi la scoperta choc: chi c’era alla guida. Nel cuore della notte tra domenica 3 e lunedì 4 agosto, la tranquillità di Tivoli, alle porte di Roma, è stata spezzata da un drammatico incidente stradale che ha lasciato una comunità nello sgomento. Un momento di pura follia al volante ha trasformato una corsa notturna in una tragedia senza ritorno, segnando la vita di tre giovani e i loro familiari.

Incidente a Tivoli: la dinamica dello schianto sulla Maremmana Inferiore

Come ha riportato Roma Today, l’evento si è consumato intorno alle 3:30 del mattino in via Maremmana Inferiore, nella zona di Villa Adriana, località di Ponte Lucano, nel comune di Tivoli. Una Porsche rubata, con a bordo tre ragazzi, ha improvvisamente perso il controllo provenendo da via Tiburtina. Dopo aver invaso la corsia opposta, la vettura ha prima urtato un cartello pubblicitario e poi si è schiantata contro il cancello d’ingresso di un’azienda, ribaltandosi immediatamente. I tre giovani sono rimasti intrappolati nelle lamiere contorte, fino all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che li hanno liberati.

Un morto e due feriti gravi: le condizioni dei ragazzi

Il bilancio dell’incidente è drammatico. I tre occupanti, tutti di etnia rom e senza documenti, sono stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Uno di loro è deceduto all’arrivo in nosocomio, mentre gli altri due si trovano in prognosi riservata, con uno in condizioni critiche e definito “in fin di vita” da fonti ospedaliere. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, la polizia stradale e gli agenti del commissariato di Tivoli per i rilievi e l’avvio delle indagini, come confermato da ANSA.

