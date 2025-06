Scatta il richiamo del prodotto dai supermercati: marca, lotto e motivo

Un nuovo richiamo alimentare è stato emesso da alcuni dei principali supermercati italiani, tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet. Questo avviso riguarda un prodotto dolciario molto popolare, ampiamente distribuito nei negozi della grande distribuzione. Le informazioni riguardanti il richiamo sono state divulgate attraverso avvisi ufficiali disponibili sia nei punti vendita fisici che online, sui portali dedicati ai richiami alimentari.

Leggi anche: Clima impazzito, dopo il caldo un’ondata di maltempo causa morti e feriti

Il motivo del richiamo

Secondo le informazioni contenute nei documenti di richiamo, la ragione di questa azione precauzionale è un’irregolarità nell’etichettatura del prodotto: manca infatti la lista degli ingredienti in italiano. Anche se questo non influisce sulla qualità o sicurezza del prodotto, rappresenta una violazione delle normative vigenti e potrebbe costituire un rischio per chi ha allergie o intolleranze alimentari. I lotti in questione, con scadenze tra il 12 giugno e il 2 luglio 2026, sono stati identificati chiaramente per assicurare massima trasparenza.

Nutella Ice Cream Pot ritirato dai supermercati: i lotti a rischio e cosa fare

Il prodotto ritirato è il gelato Nutella Ice Cream Pot, venduto in confezioni da 230 grammi (470 ml). Sono stati identificati undici lotti: L354E32A00, L355E32B00, L355E32C00, L356E32B00, L356E32C00, L356E32D00, L357E32A00, L357E32B00, L007K32A00, L007K32B00 e L008K32A00. Questo richiamo segue un caso analogo avvenuto nel giugno 2024, quando il prodotto fu ritirato per la stessa mancanza di etichettatura multilingue.

La società che cura la distribuzione è Ferrero Commerciale Italia Srl. I clienti che hanno acquistato il prodotto possono controllare i numeri di lotto interessati e, se necessario, consultare l’elenco completo degli ingredienti sul sito ufficiale Ferrero o contattare il numero verde 800 909690. L’azienda sottolinea che si tratta di una misura a tutela del consumatore, invitando chi ha allergie a controllare attentamente prima del consumo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva