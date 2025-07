“Scende solo un big”: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici

Il panorama della politica italiana resta caratterizzato da una sostanziale stabilità, almeno per quanto riguarda i due principali partiti. L’ultimo sondaggio condotto da Swg per il Tg La7, confrontando i dati raccolti con quelli di metà giugno, evidenzia come Fratelli d’Italia conservi una posizione di forza al di sopra del 30%, mentre il Partito Democratico si mantiene stabile poco sopra il 22%. Gli equilibri sembrano dunque consolidati, ma il quadro generale offre anche alcuni segnali di cambiamento, con il Movimento 5 Stelle che segna una crescita e la Lega che torna a superare Forza Italia nel centrodestra.

Meloni resiste alle polemiche: l’elettorato resta compatto

Il clima politico nazionale è stato recentemente segnato da polemiche su temi di politica estera, in particolare sui dazi e sulle tensioni internazionali legate a Gaza. Nonostante queste criticità, il consenso per Fratelli d’Italia non ne ha risentito in modo significativo: il partito guidato da Giorgia Meloni appare solido, grazie a un elettorato fedele che sembra poco influenzato dalle controversie. Al contrario, il Partito Democratico fatica a recuperare terreno, mantenendo una distanza di almeno cinque punti dal partito di maggioranza relativa.

M5S in ascesa, mentre la Lega torna davanti a Forza Italia

In questo contesto, si rileva una certa dinamicità nei movimenti delle altre forze politiche. Il Movimento 5 Stelle guadagna consensi grazie a una posizione chiara sul tema del riarmo, che ha probabilmente convinto una parte dell’elettorato più sensibile alle questioni di sicurezza e difesa. Nel centrodestra, la competizione interna tra Lega e Forza Italia si rinnova, con il partito di Matteo Salvini che torna ad avere la meglio dopo mesi di sostanziale equilibrio.

