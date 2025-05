Schianto tra scuolabus e camion, decine di persone coinvolte

Un normale pomeriggio di rientro da scuola si è trasformato in un incubo sulla Pedemontana. Il traffico scorreva regolare, finché un violento impatto tra due mezzi ha fatto scattare l’allarme. Pochi istanti dopo, il tunnel della galleria Lomazzo si è riempito di sirene, ambulanze, lampeggianti e un elisoccorso in volo. Le prime immagini diffuse lasciano intuire la gravità dell’accaduto, ma il bilancio definitivo è ancora in aggiornamento.

Grave schianto tra bus scolastico e camion: muore una donna

Secondo quanto trapelato, lo scontro è avvenuto poco dopo le 16 di lunedì all’altezza del raccordo tra la Pedemontana e l’autostrada, all’ingresso della galleria Lomazzo. Coinvolti un bus scolastico carico di bambini delle elementari e un camion. Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma una donna ha perso la vita sul colpo. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un’accompagnatrice dei bambini, rimasta incastrata tra le lamiere dello scuolabus.

