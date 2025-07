Scomparso a 15 anni da giorni, poco fa la terribile notizia – Sembrava una giornata d’estate come tante. Una famiglia, un fiume, una spiaggia di sassi sotto il sole di luglio. Ma il 23 luglio, sotto il Ponte della Becca, nel tratto pavese del fiume Po, la corrente ha trascinato via un ragazzo di quindici anni. Da allora, di lui, nessuna traccia. Solo l’acqua torbida e il silenzio.

Tre giorni di attesa, di speranza, di ricerche disperate. Fino a oggi, sabato 26 luglio 2025, quando il corpo senza vita del ragazzo è stato infine ritrovato nella zona di Spessa, poco distante dal punto in cui era scomparso. Le ricerche si sono concluse nel modo che tutti temevano, ma nessuno voleva davvero accettare.

Un’operazione di ricerca senza sosta

Fin dal primo allarme, i vigili del fuoco di Pavia, affiancati dal nucleo fluviale e da squadre specializzate arrivate anche da altri comandi della Lombardia e del Piemonte, hanno battuto palmo a palmo le rive del fiume. Si sono alternati giorno e notte, senza risparmiarsi, tra gommoni, sonar e immersioni. Oggi, dopo quasi 72 ore di ispezioni ininterrotte, il corpo del giovane è stato recuperato e affidato agli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il ragazzo, residente a Pavia, si trovava in compagnia della famiglia per trascorrere una giornata di relax lungo la riva del Po, nella zona sottostante al Ponte della Becca, un luogo molto frequentato durante l’estate.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando vicino all’acqua, in un punto che apparentemente sembrava sicuro. Ma in quel tratto del fiume le correnti sono insidiose, invisibili a occhio nudo. Sarebbe bastato un passo falso, forse un inciampo, per finire in acqua e non riuscire più a riemergere. Testimoni raccontano che, in quegli attimi concitati, il padre si è tuffato per cercare di salvarlo, dopo aver trattenuto un secondo figlio che rischiava anch’egli di cadere. Un terzo componente della famiglia sarebbe riuscito a mettersi in salvo.

