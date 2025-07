Scomparso in Italia da giorni, poco fa il drammatico annuncio: come l’hanno trovato

Il 32enne era scomparso lasciando dietro di sé soltanto un paio di infradito sulla spiaggia. Era la sera del 22 luglio, una serata caratterizzata da una quiete tipica dell’estate. Il giovane sembrava sereno, immerso nella tranquillità del mare, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. Nessun segnale, nessuna comunicazione, solo un silenzio che ha alimentato l’ansia di amici e familiari. Che fine ha fatto?

Le ricerche del giovane

Le ricerche sono partite già dal mattino seguente. Le forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Prefettura, hanno organizzato un piano di ricerca che ha coinvolto droni, sommozzatori e pattuglie impegnate lungo la costa e nell’entroterra. Ogni ora trascorsa senza notizie aumentava il senso di preoccupazione e mistero attorno alla scomparsa.

La mobilitazione ha visto la partecipazione attiva non solo delle istituzioni, ma anche della popolazione locale. Numerose segnalazioni sono giunte alle autorità, mentre sui social si diffondevano appelli e aggiornamenti sulle operazioni in corso. La speranza di un ritrovamento in vita ha tenuto alta l’attenzione mediatica e pubblica sull’accaduto.

Gli investigatori hanno raccolto testimonianze da chi, quella sera, aveva notato la presenza di Jonathan in spiaggia. Sono state analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza e monitorati i movimenti nelle aree limitrofe, senza però ottenere elementi decisivi nelle prime fasi dell’indagine.

Durante i giorni di ricerca, la comunità di Riva Ligure si è stretta attorno alla famiglia di Jonathan, offrendo supporto e partecipando alle ricerche. “Non abbiamo mai perso la speranza”, hanno ricordato amici e conoscenti, mentre la spiaggia diventava il luogo simbolo della mobilitazione collettiva. La domanda che tutti si ponevano restava sempre la stessa: dove si trovava Jonathan?

