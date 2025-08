Schianto tremendo in autostrada, poi l’incendio: tragedia all’alba

Un grave incidente si è verificato all’alba di sabato 2 agosto, segnando tragicamente la giornata estiva. Erano le 4:30 del mattino quando due furgoni sono entrati in collisione con violenza, generando un forte boato che ha risvegliato la quiete notturna. A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli hanno preso fuoco, scatenando un incendio che ha reso particolarmente complesse le operazioni di soccorso.

Leggi anche: Alessandro Venier, è svolta nelle indagini: perché l’ha ucciso. “Dovevo farlo”

Incidente sull’A13, scontro tra due furgoni

Tragico schianto lungo il tratto autostradale tra la A4 e la A13, nei pressi dello svincolo di Padova Sud, dove due furgoni si sono scontrati, per poi prendere fuoco. Le prime squadre di soccorritori, tra cui i sanitari del Suem 118, sono giunte rapidamente sul luogo del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Padova è stato tempestivo e determinante. Le squadre hanno affrontato le fiamme alimentate dai veicoli incendiati, lavorando per diverse ore al fine di domare il rogo e rendere nuovamente agibile il tratto stradale. Solo il loro impegno continuativo ha permesso di evitare ulteriori conseguenze e di limitare i danni alla carreggiata e alle infrastrutture circostanti.

Parzialmente chiuso il tratto a causa dell’incidente

Durante tutte le fasi delle operazioni, l’area è stata presidiata per garantire la sicurezza dei soccorritori e di eventuali automobilisti rimasti bloccati nel traffico. Le autorità raccomandano sempre la massima prudenza in prossimità di incidenti e durante i periodi di maggiore afflusso veicolare, come quello estivo.

La tragedia ha avuto un impatto notevole sulla viabilità: la carreggiata è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore al fine di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. La circolazione è stata ripristinata solo dopo che le autorità hanno garantito condizioni di piena sicurezza per gli automobilisti. Purtroppo, uno dei conducenti dei furgoni non ce l’ha fatta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva