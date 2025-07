Scuolabus si schianta in Italia, a bordo diversi bambini

La giornata era iniziata come tante altre, con il suono del motore dello scuolabus, mentre otto bambini prendevano posto per il loro solito viaggio tra casa e scuola. Le conversazioni infantili, le risate e la routine mattutina rendevano l’atmosfera serena. Nessuno poteva immaginare che, poco dopo, questa quotidianità sarebbe stata bruscamente interrotta da un evento inatteso.

Incidente a Palermo, scontro tra scuolabus e altri 3 veicoli: 8 bambini in ospedale

Intorno alle ore 8:00, in via Generale Rodolfo Corselli, a Brancaccio, quartiere di Palermo, si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli. Al centro dell’impatto, proprio il pulmino scolastico intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa Valdese, impegnato nel trasporto di bambini. Il veicolo si è scontrato con una Opel, un’Ape Piaggio e un’Audi, queste ultime due ferme in sosta sul margine della strada. L’incidente ha causato notevoli danni materiali e generato grande apprensione tra residenti e passanti.

Incidente a Palermo, traffico bloccato

L’impatto ha prodotto un forte rumore e la scena che ne è seguita ha visto i bambini all’interno dello scuolabus spaventati e disorientati, mentre si percepiva nell’aria l’odore della gomma e del metallo. Subito sono stati chiamati i soccorritori, che sono giunti rapidamente sul posto per gestire la situazione e prestare la prima assistenza ai coinvolti, in particolare ai piccoli passeggeri, considerati i soggetti più esposti in casi simili.

Il traffico nella zona si è bloccato per permettere ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza. Alcuni testimoni hanno descritto la scena come “confusa e carica di tensione”. I bambini, sotto shock ma coscienti, sono stati aiutati a uscire dal veicolo e affidati alle cure dei sanitari del 118, che hanno valutato attentamente ogni singolo caso prima di decidere il trasferimento in ospedale per 8 di loro.

