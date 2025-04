Selfie davanti alla salma di Papa Francesco, italiani su tutte le furie: cosa succede

La scena che si è presentata davanti agli occhi del mondo è stata sconvolgente: il corpo di Papa Francesco, vestito con l’abito papale rosso, giaceva in una solenne quiete all’interno della Basilica. Tuttavia, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stata la sua figura, ma la folla di persone che, armate di smartphone, immortalavano il momento con selfie e sorrisi. Non c’erano preghiere, né silenzio reverente, ma solo un mare di pixel e vanità. (Continua…)

Selfie davanti alla salma di Papa Francesco

La morte di Papa Francesco è stata trasformata in un contenuto da condividere. L'ultimo saluto è diventato una performance e il lutto un intrattenimento. Mentre il corpo del Papa giaceva esposto, l'attenzione era rivolta non a lui, ma ai riflessi di chi scattava le foto. "C'ero anch'io", sembrano dire quei volti, come se la vicinanza alla morte potesse aumentare la loro rilevanza digitale. È una forma di necrofagia mediatica mascherata da devozione religiosa.