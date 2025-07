Si presenta in Sardegna con uno yacht enorme, ecco chi: la scoperta incredibile – Nel pieno dell’estate gallurese, tra calette di smeraldo e panorami da cartolina, la sfilata dei superyacht più esclusivi del pianeta non accenna a rallentare. In una stagione che ha già fatto registrare numeri da record per la nautica di lusso, a rubare la scena nelle acque della Costa Smeralda è stato l’arrivo del “Dragonfly”, un gioiello del mare che ha incantato turisti, curiosi e fotografi.

Estate, sole e superyacht: in Costa Smeralda il vero spettacolo non è dato solo dal mare cristallino, ma dai giganti del lusso che solcano le acque sarde. Quest’anno il protagonista assoluto si chiama “Dragonfly”: un colosso galleggiante che ha lasciato turisti e curiosi a bocca aperta. Il responsabile di tanto sfarzo? Nientemeno che Sergey Brin, il genio che ha inventato Google, giunto a Tavolara con uno yacht che vale più di una città. Il suo arrivo non è passato inosservato: il superyacht da 142 metri, con un valore stimato di 450 milioni di euro (avete letto bene!), ha scelto le acque protette della Gallura come teatro per una delle sue soste più scenografiche. E tra festival del cinema, paparazzi in delirio e flash impazziti, il Dragonfly ha rubato la scena a tutto e tutti.

L’imbarcazione, dopo una sosta nei porti cult di Porto Cervo e Porto Rotondo, ha sfoggiato la sua silhouette futuristica davanti all’isola di Tavolara, proprio mentre la località era sotto i riflettori per uno degli eventi estivi più attesi. Di notte, lo spettacolo era doppio: luci, riflessi e quell’aura di mistero da “chi ci sarà a bordo?” Chiunque abbia pensato «Ma è davvero suo?» ha avuto la risposta: sì, lo yacht appartiene proprio al magnate di Google. E come ogni vera star, anche il Dragonfly ha fatto parlare di sé ben oltre la sua bellezza esteriore.

