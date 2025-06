Si slaccia il paracadute, 19enne muore precipitando: retroscena da brividi

Una giornata di sole e promozione turistica si è trasformata in tragedia. Una ragazza di 19 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. La giovane, modella e studentessa, è caduta nel Mare Adriatico durante un volo di parasailing, dopo essersi improvvisamente slacciata l’imbracatura di sicurezza. Cos’è accaduto?

Un volo promozionale finito in tragedia

La tragedia si è consumata a Busdav, in Montenegro. Mercoledì scorso, Tijana Radonjic partecipava a un’attività gratuita di parasailing, organizzata da un’agenzia sportiva locale con finalità promozionali. L’iniziativa mirava a realizzare un video per attrarre turisti in vista dell’estate. Nei primi secondi della registrazione, la giovane appare serena, sorride alla videocamera e saluta le amiche dalla spiaggia. Ma qualcosa cambia radicalmente una volta in quota. A circa 50 metri d’altezza, Tijana inizia ad agitarsi, si muove convulsamente sul sedile e rimuove sia il giubbotto salvagente che l’imbracatura di sicurezza. Pochi secondi dopo, si gira e precipita nel vuoto, con una caduta mortale sotto gli occhi increduli dei presenti.

Cos’è successo a Tijana

Secondo i media locali, molte persone presenti sulla spiaggia hanno assistito all’evento in diretta e riferito di aver sentito Tijana urlare: «Aiutatemi. Mettetemi giù! Mettetemi giù!», chiaro segnale di un attacco di panico improvviso. I soccorsi sono partiti immediatamente. Squadre di ricerca via mare hanno setacciato l’area, ma quando il corpo della ragazza è stato recuperato, era già privo di vita, fa sapere Fanpage. La notizia ha scosso profondamente non solo la comunità locale.

La polizia montenegrina ha avviato un’inchiesta formale per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Saranno determinanti le perizie tecniche sulle attrezzature utilizzate e l’autopsia sul corpo della giovane. Gli investigatori vogliono capire se ci siano responsabilità legate alla sicurezza del volo o se si sia trattato di un gesto del tutto personale.

