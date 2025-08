Simona Cinà morta in piscina, le parole choc della sorella in Tv (VIDEO)

Un grave episodio ha scosso la comunità della provincia di Palermo. Simona Cinà, 22enne impegnata negli studi e nello sport, è stata rinvenuta priva di vita nella piscina di una villa privata durante una festa. La giovane aveva lasciato la propria abitazione per trascorrere qualche ora di svago tra amici ma la serata si è tragicamente conclusa. Stando alle prime ricostruzioni, nessuno degli ospiti si sarebbe inizialmente accorto dell’accaduto; solo successivamente due ragazzi avrebbero tentato di prestare soccorso.

Alla ricerca della verità sulla morte di Simona Cinà

I familiari di Simona Cinà sono profondamente turbati e colmi di incertezze. Al loro arrivo nella villa, hanno notato un ambiente insolitamente ordinato e pulito. Inoltre, alcuni video della serata sarebbero stati rimossi dai social network, elemento che contribuisce ad alimentare i dubbi. La famiglia si interroga su come sia possibile che nessuno abbia notato una ragazza in difficoltà in una piscina di ridotte dimensioni e perché nessuno abbia fornito testimonianze utili agli investigatori.

Mentre le indagini sono ancora in corso e si attende l’esito dell’autopsia per stabilire le cause esatte del decesso, la famiglia rivolge un appello pubblico: chiunque abbia assistito alla festa è invitato a raccontare ciò che ha visto, affinché sia fatta piena luce sull’accaduto.

Le dichiarazioni della sorella gemella di Simona Cinà in televisione

“Ci sono troppe cose che noi non riusciamo a capire, nessuno ci dice nulla, sappiamo che due ragazzi l’hanno rianimata ma nessuno ha parlato con noi. Non sappiamo chi sono, non ci hanno detto chi è stato ad aiutarla. Nessuno si spiega come Simona sia caduta in piscina e soprattutto perché non l’abbiano ritrovata subito”, ha dichiarato la sorella della giovane durante la trasmissione Morning News nella puntata di oggi.

