Simone Cristicchi sta male, haters scatenati contro di lui: parole terribili – Simone Cristicchi è stato costretto ad annullare la sua attesa esibizione al Forte di Bard in Valle d’Aosta, prevista per sabato 12 luglio nell’ambito della trentesima edizione della rassegna musicale Aosta Classica. La decisione è giunta a seguito di un improvviso problema di salute che ha reso impossibile la partecipazione dell’artista, lasciando amareggiati i numerosi fan che avevano già acquistato i biglietti per l’evento.

L’annuncio dell’annullamento è stato dato dagli organizzatori tramite una comunicazione ufficiale, poi diffusa anche dalle principali agenzie di stampa, tra cui l’Ansa. Come dichiarato nella nota: “L’evento del 12 luglio è stato annullato a seguito di un sopravvenuto problema di salute dell’artista”. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Cristicchi, che ha preferito mantenere il riserbo. L’organizzazione ha assicurato che tutti coloro che avevano acquistato i biglietti potranno ottenere il rimborso integrale dell’importo speso. Tale decisione ha rappresentato un segno di rispetto verso il pubblico e di attenzione verso la trasparenza, in un momento di evidente difficoltà per l’artista e per l’intera struttura organizzativa.

Simone Cristicchi attaccato sui social dagli haters

Sui social network, la notizia ha rapidamente acceso la discussione, con la comparsa di numerosi commenti polemici, in particolare da parte di utenti contrari alla vaccinazione. “Cantante ipervaccinista, è il suo turno”, ha scritto qualcuno, alimentando il dibattito online e suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e detrattori. Il concerto di Simone Cristicchi era previsto nel suggestivo contesto del cortile del Forte di Bard, un luogo simbolo della cultura valdostana e nazionale, noto per ospitare eventi di rilievo, spettacoli teatrali e mostre. La partecipazione di Cristicchi rappresentava uno dei momenti più attesi dell’estate musicale in Valle d’Aosta, in una location capace di valorizzare al meglio l’esperienza artistica. L’appuntamento si inseriva all’interno del ricco cartellone di Aosta Classica, tra le più longeve manifestazioni musicali italiane, che nel 2025 festeggia il suo trentesimo anniversario. L’assenza dell’artista romano rappresenta un vuoto di rilievo per la rassegna, accanto ad altri nomi noti come Gio Evan e Cristiano De André.

