Sinner, la beffa dopo la vittoria a Wimbledon: cosa si scopre – Le immagini sono già nella storia: Jannik Sinner che alza al cielo l’iconica coppa di Wimbledon, il prato impeccabile del Centre Court, il sorriso appena accennato sotto la stretta di mano regale di Kate Middleton. Una domenica da incorniciare per lo sport italiano, e soprattutto per un ragazzo del Trentino che in pochi anni è passato dalla Val Pusteria alla vetta del mondo. Il trionfo nel torneo più prestigioso del tennis mondiale non è solo simbolico: porta con sé un premio milionario che consacra Sinner anche dal punto di vista economico. Ma attenzione: tra tasse e trattenute, la somma finale incassata è ben diversa da quella annunciata. Facciamo i conti nel dettaglio.

Con la vittoria su Carlos Alcaraz, seguita in diretta da oltre 5 milioni di telespettatori italiani, record assoluto per Tv8, Jannik Sinner si è aggiudicato un prize money da capogiro. Il montepremi per il vincitore del singolare maschile di Wimbledon 2025 è stato fissato a 3 milioni di sterline, con un aumento del 7% rispetto all’edizione 2024. Convertiti in euro, si tratta di 3.452.955 euro. Una cifra importante, che rende ancora più concreto il valore del trionfo. Ma come sempre accade in questi casi, le tasse giocano un ruolo determinante nel ridimensionare l’assegno effettivo.

Montecarlo non basta: tasse salate nel Regno Unito

Nonostante la residenza fiscale a Montecarlo, Jannik Sinner non può evitare il prelievo fiscale britannico. A chiarirlo è Forbes, che ha chiesto al consulente fiscale internazionale Andreas Bosse di calcolare l’esatto importo che Sinner potrà effettivamente portare a casa. Nel Regno Unito, infatti, i guadagni derivanti da tornei sportivi sono soggetti a una ritenuta d’acconto del 20% e a un’imposta variabile fino al 45%. Per i vincitori di eventi sportivi come Wimbledon, l’aliquota effettiva, secondo Bosse, si attesta intorno al 36,52%.

