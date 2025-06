Sinner bistrattato dal torneo, i tifosi non credono a quello che vedono

Dopo l’ottimo debutto sull’erba di Halle, dove ha superato il tedesco Hanfmann al primo turno, Jannik Sinner è proiettato verso uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: Wimbledon, al via dal 30 giugno. Il campione azzurro vuole prendersi la rivincita su Carlos Alcaraz, che lo ha battuto nella storica finale del Roland Garros. Subito dopo lo Slam londinese, Sinner volerà negli Stati Uniti per difendere due titoli pesantissimi: l’ATP 1000 di Cincinnati e lo US Open. Due tornei che valgono punti e prestigio, ma anche una pressione costante, come lui stesso ha ammesso. «Restare in vetta significa convivere con il peso delle aspettative», ha dichiarato il numero uno del mondo. Ma proprio da Cincinnati arriva una notizia che ha lasciato i suoi tifosi senza parole.

Leggi anche: Papa Leone, il gesto con cui prende le distanze da Bergoglio

Sinner prepara Wimbledon, ma Cincinnati lo “dimentica”

Sta dominando la stagione e si prepara all’assalto a Wimbledon, ma intanto Jannik Sinner deve incassare un colpo che arriva fuori dal campo. Il numero uno del mondo, campione in carica a Cincinnati, è stato clamorosamente escluso dal manifesto ufficiale dell’edizione 2025 dell’ATP 1000 americano. Una scelta che ha subito infiammato i tifosi, mentre il 23enne altoatesino resta concentrato sulla stagione. Ma cosa c’è dietro questa decisione? E perché ha fatto tanto rumore?

Il manifesto dell’ATP 1000 di Cincinnati 2025 ignora i campioni uscenti

La locandina ufficiale dell’ATP 1000 di Cincinnati 2025, in programma dal 7 al 18 agosto, è diventata oggetto di forti polemiche. A sorprendere è l’assenza clamorosa di Jannik Sinner, vincitore dell’edizione 2024, e della campionessa in carica Aryna Sabalenka. Al loro posto? In primo piano il volto di Ben Shelton, giovane promessa del tennis americano, affiancato da Carlos Alcaraz e Coco Gauff, freschi vincitori del Roland Garros. Una scelta che, più che promozionale, sembra aver dimenticato il merito sportivo.

Nel 2024, Sinner aveva conquistato il trofeo battendo in finale Frances Tiafoe in due set, mentre Sabalenka si era imposta su Jessica Pegula. Due trionfi netti, che meritavano ben altra considerazione nella grafica dell’evento. L’esclusione, invece, ha alimentato accuse di superficialità e mancanza di rispetto verso i protagonisti dell’ultima edizione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva