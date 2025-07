Sinner, il duro attacco dopo la vittoria a Wimbledon

La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon ha segnato una pagina memorabile dello sport italiano: è il primo tennista azzurro a conquistare il prestigioso torneo londinese. Ma l’entusiasmo non è condiviso da tutta la stampa britannica. Se i principali quotidiani celebrano il talento e la resilienza dell’altoatesino, altri non hanno perso occasione per sollevare nuove polemiche. Ecco come i media del Regno Unito hanno reagito al trionfo di Sinner.

Leggi anche: Kate, il dettaglio notato a Wimbledon preoccupa tutti: cos’è successo

La stampa celebra il campione: “Spietato e brillante”

Il Times, uno dei più autorevoli quotidiani del Regno Unito, non ha dubbi: “Spietato Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz per vincere il titolo di Wimbledon”. Nelle oltre tre ore di finale, il tennista italiano ha “prevalso con efficacia, sotterrando i demoni di Parigi”, in riferimento alla sconfitta subita al Roland Garros contro lo stesso Alcaraz.

Il Guardian si sofferma sulla capacità di Sinner di trasformare una delusione in forza: “Per la maggior parte dei tennisti, una sconfitta così dolorosa avrebbe richiesto anni per essere superata. Non per lui.” L’articolo sottolinea come l’italiano abbia ribaltato il risultato partendo da un set di svantaggio e dominando il match con freddezza e lucidità. Anche il Daily Mail parla di “infaticabile brillantezza”, mentre il Mirror celebra la “prestazione chirurgica” dell’italiano. Nessun dubbio, per questi giornali: Sinner ha vinto meritatamente, al termine di una sfida in cui ha saputo reagire con forza mentale e continuità tecnica.

La finale: un duello attesissimo con Alcaraz

La vittoria contro Carlos Alcaraz, due volte campione in carica, è il simbolo di una nuova era nel tennis. Il match è stato meno emotivo rispetto alla battaglia del Roland Garros, ma secondo il Guardian “ha aggiunto una nuova dimensione a una rivalità destinata a dominare i prossimi anni”.

Sinner ha conquistato Wimbledon 2025 con autorevolezza, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto del circuito. Il successo spezza una serie di cinque vittorie consecutive del campione spagnolo, un segnale forte per tutto il mondo del tennis. Ma la stampa britannica non è stata unanime nel celebrare l’impresa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva