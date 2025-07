Sinner e Swiatek, cala il gelo durante il ballo a Wimbledon: il campione in imbarazzo (VIDEO)

Si chiama Champions’ Ball ed è una delle tradizioni più eleganti e iconiche del tennis mondiale. Ogni anno, la sera della finale di Wimbledon, i vincitori dei titoli di singolare maschile e femminile vengono celebrati con una cena di gala esclusiva. Un evento mondano che segna la chiusura del torneo più prestigioso e che culmina in un momento simbolico: il ballo tra i due campioni. Quest’anno protagonisti dell’attesissimo passo a due sono stati Jannik Sinner e Iga Świątek, tra emozione, imbarazzo e tanto stile.

Il Champions’ Ball, la tradizione che chiude Wimbledon

Dal 1977, ogni edizione di Wimbledon si conclude con il cosiddetto Champions’ Dinner, noto anche come Champions’ Ball, una serata formale all’All England Club durante la quale si celebrano i trionfi dei campioni del torneo. L’evento è riservato a ospiti illustri, leggende del tennis, dirigenti e media, ed è uno dei momenti più attesi del calendario tennistico non solo per la sua eleganza, ma per il celebre ballo tra i due vincitori. Dopo l’edizione 2025 del torneo, a incrociare i passi sul dancefloor sono stati Jannik Sinner, reduce dal successo su Carlos Alcaraz, e Iga Świątek, vincitrice nel tabellone femminile.

Un ballo impacciato ma applauditissimo

Sulle note di “Feel It Still”, Sinner e Świątek hanno aperto le danze davanti a una platea attenta e calorosa. Il ballo, durato poco più di venti secondi, ha mostrato tutta l’emozione (e la goffaggine) dei due campioni, entrambi visibilmente fuori dalla propria comfort zone. I movimenti sono stati essenziali, il feeling tra i due piuttosto abbozzato, ma l’applauso del pubblico ha premiato lo sforzo più che la tecnica. Lo stesso Sinner aveva anticipato la sua “non predisposizione” per la danza, dichiarando con ironia ai microfoni di Tennis Channel: “Il mio modo di ballare è molto, molto scarso. E stasera mi metterò in imbarazzo. Ma onestamente, non mi importa. È una buona posizione per essere imbarazzati”.

