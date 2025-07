Allerta nei supermercati, scatta il richiamo del prodotto: di cosa si tratta – In un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza alimentare, un nuovo avviso ha sollevato l’allerta tra i consumatori italiani. Le autorità hanno emesso un richiamo precauzionale per un prodotto comune, chiedendo ai consumatori di controllare accuratamente le etichette, in particolare per gli alimenti di origine animale. L’obiettivo è prevenire potenziali rischi per la salute.

Allerta nei supermercati, scatta il richiamo del prodotto: di cosa si tratta

L’avviso, diffuso recentemente, coinvolge una nota conserva ittica, con il richiamo che si estende oltre i confini nazionali, interessando anche i produttori esteri. Questo intervento è stato deciso in via cautelativa, in attesa di ulteriori risultati dai test in corso. La sostanza in questione è l’istamina, che si forma quando i pesci non vengono conservati a temperature adeguate. L’assunzione di cibi con livelli elevati di istamina può provocare la sindrome sgombroide, un tipo di intossicazione che può portare a sintomi come rossori, nausea, mal di testa e, nei casi più gravi, difficoltà respiratorie.

Di che prodotto si tratta: tutti i dettagli

Il prodotto interessato è una confezione di 50 grammi di filetti di acciughe in olio di oliva, appartenente al lotto n. 25150 con scadenza al 30 maggio 2026. Questo articolo, distribuito con il marchio Vicente Marino, è stato prodotto in Spagna presso lo stabilimento ES 12.00747/S CE, situato a Colindres, Cantabria. La lavorazione è stata eseguita dalla Conservas y Salazones Linda Playa S.A., per la ditta italiana Comarcon Sas di Giuseppe Marino & C.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva