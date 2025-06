Sofia Viola, ecco chi è Miss Mondo Italia 2025: la scoperta sulla nonna

L’Italia ha una nuova reginetta. È Sofia Viola, 21 anni, originaria di Pozzuoli, la Miss Mondo Italia 2025. Con i suoi occhi magnetici e una storia familiare che sembra uscita da un film, ha conquistato pubblico e giuria durante la finale nazionale tenutasi il 15 giugno nella suggestiva cornice dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Ma a far parlare non è solo il titolo: dietro il suo trionfo si nasconde una scoperta sorprendente legata alla nonna, simbolo di una bellezza che si tramanda da generazioni.

La classifica finale: le prime tre sul podio

La competizione si è rivelata serrata fino all’ultimo, con 30 concorrenti in gara da ogni parte d’Italia. Ma a spuntarla è stata Sofia, seguita da Gloria Pelari (Lombardia), classificata seconda, ed Elena Colizzi (Puglia), terza. Per le tre ragazze si aprono ora le porte della visibilità: shooting, ospitate, eventi e – per Sofia – l’accesso diretto alla finale internazionale di Miss World, che si terrà nei prossimi mesi in una location ancora top secret.

Dalla Campania con grinta: chi è Sofia Viola

Nata a Napoli e cresciuta a Pozzuoli, Sofia Viola è un mix di fascino mediterraneo e ambizione moderna. Si è diplomata al liceo scientifico prima di trasferirsi a Roma, dove oggi studia recitazione per realizzare il sogno di diventare attrice. Il suo nome non è casuale: è un omaggio a Sophia Loren, originaria proprio della sua città. E la connessione non finisce lì: come la diva, anche Sofia incarna una femminilità forte e classica, che unisce bellezza e determinazione.

Il suo esordio nel mondo dei concorsi è stato del tutto inaspettato. A Miss Italia, infatti, ha partecipato grazie a un’iscrizione segreta fatta dalla madre. Un inizio insolito, che però ha aperto la strada a Miss Campania 2023 e ora alla vetta nazionale.

La rivelazione sulla nonna: un titolo nel 1967

La vera chicca arriva però da una scoperta che ha colpito anche i fan: la nonna di Sofia, Rita Sicilia, fu Miss Campi Flegrei nel 1967. Una tradizione di bellezza che ora si rinnova con la nipote, a dimostrazione che il fascino può davvero essere una questione di famiglia. Anche la madre di Sofia, del resto, aveva partecipato a concorsi locali. E oggi, l’ultima discendente della dinastia si prepara a portare il cognome Viola sul palco internazionale.

