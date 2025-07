Sondaggi politici, brutte notizie: chi cala di oltre un punto

La Supermedia AGI/YouTrend, che mostra la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 26 giugno al 9 luglio 2025, restituisce un quadro politico in movimento, soprattutto per i partiti di governo. Pochi scossoni per la maggior parte delle forze politiche, ma alcuni trend meritano attenzione. Vediamo nel dettaglio le percentuali aggiornate e cosa significano per gli equilibri politici.

Fratelli d’Italia in frenata: -1,2% in due settimane

Il calo è netto: Fratelli d’Italia perde l’1,2% e si attesta al 29,1%, secondo la media ponderata dei sondaggi realizzati tra il 26 giugno e il 9 luglio. È il risultato più basso da mesi per il partito guidato da Giorgia Meloni, che paga probabilmente le tensioni nella maggioranza. Prima lo scontro interno sul terzo mandato, poi il dibattito sullo ius scholae proposto da Forza Italia: elementi che potrebbero aver contribuito a rallentare la spinta del partito.

Nonostante il calo, FdI resta largamente primo, ma la discesa potrebbe rappresentare un segnale da non sottovalutare in vista dell’autunno parlamentare. Il centrodestra nel suo complesso scende a 47,4% (-1,3%), trascinato in basso proprio dal calo della forza principale della coalizione.

Movimento 5 Stelle in crescita, bene anche +Europa

Chi invece registra il miglioramento più netto è il Movimento 5 Stelle, che cresce di mezzo punto arrivando al 12,7%. Una ripresa che sembra consolidarsi, complice il posizionamento critico ma coerente sulle grandi questioni politiche e sociali, e la capacità di intercettare consenso anche fuori dall’asse tradizionale destra/sinistra.

Segno positivo anche per +Europa, che guadagna 0,2% e sale all’1,8%, mentre la Lega si muove lievemente in controtendenza all’interno della maggioranza: +0,2%, ora all’8,5%, poco sotto Forza Italia.

