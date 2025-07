Sondaggi politici, calo bruschissimo: in due a piangere!

Il più recente sondaggio SWG trasmesso dal Tg La7 offre una nuova fotografia delle intenzioni di voto in Italia. A pochi giorni da una possibile consultazione elettorale ipotetica (indicata per il 21 luglio), il quadro si conferma in lento ma costante mutamento. Fratelli d’Italia e Partito Democratico restano le forze dominanti, pur segnando una leggera flessione, mentre partiti di opposizione come il Movimento 5 Stelle registrano segnali positivi.

I dati evidenziano una generale mobilità dell’elettorato, con piccoli spostamenti che, in prospettiva, potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri politici. La distanza tra le principali coalizioni rimane ampia, ma l’instabilità latente suggerisce l’importanza di monitorare costantemente l’evoluzione del consenso.

Fratelli d’Italia in lieve calo, ma resta primo partito

Fratelli d’Italia, guidato dalla premier Giorgia Meloni, si conferma al primo posto con il 29,9%, nonostante una flessione dello 0,4% rispetto alla settimana precedente. Il partito mantiene un netto vantaggio su tutti gli altri, ma il calo – seppur contenuto – richiama alla necessità di consolidare ulteriormente la base elettorale in vista delle prossime sfide.

FdI resta centrale nella coalizione di centrodestra, ma il sondaggio SWG potrebbe indurre a una riflessione strategica, soprattutto alla luce di possibili riposizionamenti da parte degli elettori.

Il Partito Democratico perde terreno, ma tiene il secondo posto

Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, perde 0,3 punti percentuali, attestandosi al 22,7%. Nonostante il consolidamento interno della leadership, il PD non riesce a invertire la leggera tendenza negativa e resta distanziato da FdI. Mantiene comunque saldamente la posizione di secondo partito italiano, ma la pressione delle altre forze di opposizione si fa sentire.

Il partito dovrà lavorare su una proposta politica più incisiva, capace di attrarre nuovi elettori e consolidare quelli già acquisiti.

