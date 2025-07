Sondaggi politici, la notizia che fa ‘tremare’ Giorgia Meloni – Negli ultimi giorni, Pier Silvio Berlusconi e Marina Berlusconi hanno avuto numerosi confronti, non per pianificare le tradizionali vacanze di famiglia, bensì per affrontare il delicato tema della successione politica lasciata aperta dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia. La formazione politica, secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, viene percepita come priva di una chiara identità e sempre più subordinata a Fratelli d’Italia. Inoltre, la figura di Antonio Tajani, attuale segretario e ministro degli Esteri, viene descritta come quella di un gregario di Giorgia Meloni, più interessato a una possibile candidatura al Quirinale che all’evoluzione della linea politica del partito.

Sondaggi politici, la notizia che fa ‘tremare’ Giorgia Meloni

Le tensioni si sarebbero acuite in seguito a una riservata cena durante la quale sarebbe emersa l’ambizione di Tajani per la Presidenza della Repubblica. Questa rivelazione avrebbe suscitato reazioni forti, in particolare da parte di Marina e, soprattutto, di Pier Silvio, il quale avrebbe deciso di commissionare un’indagine demoscopica per valutare lo stato attuale dei consensi all’interno di Forza Italia e sondare possibili scenari futuri.

Sondaggi politici, terremoto in Forza Italia

I risultati dei sondaggi hanno mostrato una realtà significativa: Forza Italia si attesta attualmente intorno all’8% delle intenzioni di voto, ma circa metà di questo consenso è ancora fortemente legato alla memoria di Silvio Berlusconi. L’eventuale discesa in campo di uno degli eredi potrebbe quasi raddoppiare la percentuale, con Pier Silvio che risulta la figura più accreditata a guidare il partito secondo oltre il 15% degli elettori forzisti. Alcuni scenari suggeriscono persino la possibilità che un Berlusconi possa diventare un’alternativa credibile alla leadership di Giorgia Meloni, riunendo sotto un’unica bandiera i moderati orfani di una rappresentanza parlamentare solida. Il profilo di Pier Silvio Berlusconi appare, agli occhi degli elettori, più moderno e rassicurante rispetto a quello della sorella Marina. Considerato meno divisivo, più giovane e vicino ai valori culturali del nuovo centrodestra, la sua potenziale candidatura alle elezioni politiche del 2027 sta raccogliendo consenso anche fra esponenti interni che in passato avrebbero escluso qualsiasi coinvolgimento diretto della famiglia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva