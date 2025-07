Sparatoria dopo la festa del famoso rapper: ci sono morti e feriti – Una notte di musica e festa si è trasformata in tragedia. Pochi istanti dopo la fine di un evento molto atteso, quando la folla iniziava a defluire tra sorrisi e selfie, un’esplosione di violenza ha scosso tutto. Una sparatoria improvvisa, brutale, ha lasciato a terra diverse persone, tra urla, panico e il rumore assordante delle sirene.

Sparatoria dopo la festa del famoso rapper: ci sono morti e feriti

I primi spari sono arrivati all’improvviso. Alcuni testimoni parlano di almeno due dozzine di colpi, seguiti dal fuggi fuggi generale. In molti hanno cercato riparo tra le auto parcheggiate, altri si sono buttati a terra. Qualcuno ha cercato di aiutare le vittime. I soccorritori, arrivati pochi minuti dopo, hanno trovato una scena apocalittica.

3 dead, 16 injured in drive-by mass shooting outside Chicago nightclub: report https://t.co/AikNteNJ8n pic.twitter.com/45MlaLdt3T — New York Post (@nypost) July 3, 2025

Quattro morti e almeno 14 feriti: è strage

Secondo quanto riferito da ABC7, le vittime della sparatoria sarebbero quattro: due uomini di 24 e 25 anni e due donne. Almeno 14 le persone ferite, di cui quattro in condizioni critiche. La polizia locale è intervenuta immediatamente e ha isolato l’area, mentre i feriti venivano trasportati d’urgenza in diversi ospedali della zona. A sparare sarebbe stato un veicolo scuro che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, è passato lentamente davanti alla folla aprendo il fuoco prima di darsi alla fuga. “Sembra un agguato pianificato”, ha commentato un investigatore a microfoni spenti. Non è escluso il coinvolgimento di più tiratori. La sparatoria è avvenuta a Chicago, nella zona di River North, al termine di un party per il lancio del nuovo album del rapper locale Mello Buckzz, molto seguito sulla scena trap americana.

