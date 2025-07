Sport in lutto, il campione italiano muore in un tragico incidente stradale

Sport italiano colpito da una grave tragedia con la scomparsa dell’atleta, deceduto in seguito a un incidente stradale a soli 33 anni. L’episodio si è verificato mentre il giovane stava facendo ritorno a casa dal lavoro, viaggiando a bordo della sua moto. L’impatto sull’asfalto è stato devastante e, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Leggi anche: Lutto nella musica, addio alla leggendaria cantante

Luisago, tragico schianto in moto

Il tragico evento si è consumato nella serata del 16 luglio, in via Risorgimento a Luisago, piccolo centro della provincia di Como. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica precisa dell’accaduto, ma dalle prime informazioni sembra che Rocco abbia perso il controllo della moto, provocando una caduta fatale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i servizi del 118, supportati dall’elisoccorso, senza però poter evitare il peggio.

Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri della compagnia di Cantù, hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo le prime ipotesi, la causa dell’incidente potrebbe essere riconducibile a un improvviso malore o a una distrazione, ma nessun elemento definitivo è ancora emerso dalle indagini.

Rocco non ce l’ha fatta

Nonostante sia stato trasportato in condizioni critiche al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso poco dopo il ricovero. Rocco lascia una moglie e due figli ancora piccoli, gettando nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità di Gorla Minore, suo paese natale.

Il dolore per la perdita di Rocco La Cognata si è immediatamente diffuso non solo tra familiari e amici, ma anche nell’intera comunità sportiva italiana. L’atleta era conosciuto e stimato sia per i suoi successi sportivi sia per le sue qualità umane.

Scopiramo tutti i ddettagli nella pagina successiva