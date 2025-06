Sport sotto choc, la campionessa ricoverata per meningite virale: cosa rischia ora

La giovane campionessa è stata colpita da una meningite virale e attualmente si trova ricoverata in ospedale. Il rischio di una sua assenza a pochi giorni dalla competizione continentale scuote l’ambiente: senza di lei, la corsa al titolo europeo potrebbe complicarsi sin dall’esordio. Quali sono le sue condizioni?

Aitana Bonmatí in ospedale a causa di una meningite virale

A pochi giorni dal calcio d’inizio degli Europei femminili 2025, la Spagna trattiene il fiato per le condizioni di Aitana Bonmatí. La centrocampista del Barcellona, due volte Pallone d’Oro e simbolo della Roja, è ricoverata in ospedale. La conferma è arrivata direttamente dalla Federcalcio spagnola e dal commissario tecnico Montserrat Tomé: Aitana Bonmatí ha contratto una forma di meningite virale e si trova sotto osservazione medica. La 27enne aveva cominciato ad accusare febbre alta e malessere durante il ritiro, e le sue condizioni si sono aggravate abbastanza da richiedere il ricovero e una terapia endovenosa.

«La parola meningite fa paura – ha ammesso Tomé – ma i medici ci hanno rassicurato: non si tratta di una forma batterica e quindi la prognosi è migliore». Resta però l’incertezza sui tempi di recupero. La malattia, sebbene meno aggressiva, potrebbe richiedere giorni o settimane per un pieno ristabilimento.

Il messaggio sui social e il sostegno dei tifosi

A rassicurare i tifosi ci ha pensato proprio Bonmatí, che ha pubblicato su Instagram una foto dal letto dell’ospedale mentre guardava in TV le compagne impegnate nell’amichevole con il Giappone. Nello scatto si intravedono le flebo al braccio e uno sguardo assorto: un’immagine semplice ma potentissima, che ha fatto subito il giro dei social, raccogliendo migliaia di messaggi di affetto.

La sua presenza resta centrale nel gruppo: «Aitana è fondamentale per noi, la aspetteremo fino all’ultimo», ha ribadito il ct Tomé. Ma con gli Europei alle porte e la prima gara in programma il 3 luglio contro il Portogallo, il tempo per decidere se sostituirla o meno è sempre più ristretto.

