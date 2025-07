Terremoto in Italia nella notte: la zona colpita

Nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2025, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 ha generato allarme tra la popolazione locale. Il sisma si è verificato alle 2:54 ora italiana, quando la maggior parte dei residenti riposava, causando bruschi risvegli e una forte reazione emotiva tra gli abitanti.

Scossa sismica notturna: la situazione in provincia di Avellino

L’evento è stato chiaramente percepito in numerose zone dell’Irpinia. I cittadini hanno immediatamente condiviso sui social network le loro testimonianze, descrivendo la paura e lo stupore provati dopo aver udito il boato che ha preceduto la scossa. Molti riferiscono di essersi precipitati fuori dalle abitazioni per precauzione, nonostante l’assenza di danni materiali.

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato individuato nei pressi del comune di Bonito, a circa 3 chilometri a sud-est del centro, ad una profondità di 17 chilometri. Questo territorio è noto per la sua vulnerabilità sismica e l’evento si inserisce nel quadro della normale attività tellurica della zona.

La scossa non ha causato danni

Le autorità locali e la Protezione Civile si sono immediatamente attivate per monitorare la situazione e rassicurare la cittadinanza. Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o strutture e non risultano richieste di intervento urgente. Tuttavia, la zona resta sotto osservazione, con controlli e sopralluoghi continui da parte degli esperti.

