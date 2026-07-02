“Stazione allagata!”. Il maltempo flagella l’Italia: città nel caos

L’attenuazione del caldo attesa da giorni ha coinciso con l’arrivo della prima vera perturbazione di luglio, che ha riportato instabilità diffusa su gran parte della penisola. L’ingresso di aria più fresca in quota ha innescato temporali anche intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha attivato allerte meteo di livello giallo e arancione in diverse regioni.

Il cambiamento è stato repentino: in poche ore il cielo si è coperto e la pioggia, caduta in modo violento e improvviso, ha creato criticità soprattutto nelle aree urbane. I rovesci intensi hanno messo sotto pressione sottopassi, strade e infrastrutture, con disagi negli spostamenti e rallentamenti alla viabilità.

In molte zone la precipitazione ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità dei centri abitati di fronte a fenomeni meteorologici rapidi e concentrati. Anche le attività quotidiane ne hanno risentito, con difficoltà negli spostamenti e situazioni di temporaneo isolamento in alcuni punti della rete urbana.

Il miglioramento delle condizioni è atteso nelle prossime ore, ma l’episodio conferma una fase atmosferica ancora instabile, con possibili nuovi impulsi perturbati sul territorio nazionale.

Allagamenti a Bologna: stazione invasa dall’acqua e chiusura del sottopasso Triumvirato

Il maltempo ha presentato il conto a Bologna con una serie di allagamenti diffusi. Tra le zone più colpite figurano viale Togliatti e via del Triumvirato, dove è stato chiuso il sottopasso che collega alla zona dell’aeroporto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la polizia locale, impegnati tra verifiche e messa in sicurezza.

Le piogge, tornate intense nelle prime ore del mattino, hanno creato disagi anche alla stazione Centrale: percorsi pedonali e sottopassi per raggiungere i binari sono stati sommersi dall’acqua, costringendo i viaggiatori a muoversi tra pozzanghere ampie e profonde, trascinando i bagagli con passo incerto. L’infiltrazione ha interessato anche la stazione sotterranea dell’Alta Velocità.

Maltempo in Veneto: oltre 390 interventi dei Vigili del fuoco nella notte

Nelle ore notturne tra il 1° e il 2 luglio una nuova fase di maltempo ha investito il Veneto, con un carico di lavoro pesante per i Vigili del fuoco: oltre 390 interventi a partire dalle 18 del giorno precedente. Le chiamate hanno riguardato soprattutto alberi e rami pericolanti da rimuovere, oltre a pali e strutture danneggiate dalle raffiche.

Le squadre risultano ancora operative sul territorio. Il quadro degli interventi segnalati è articolato: 115 a Venezia, 105 a Treviso, 64 a Vicenza, 50 a Padova, 37 a Rovigo, 21 a Verona e 10 a Belluno.

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