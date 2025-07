Super yacht in fiamme, l’incendio nel porto scatena il panico (VIDEO)

Nel cuore della stagione estiva, un evento inatteso ha sconvolto la tranquillità delle banchine. Il porto, noto per essere punto di riferimento per il turismo di lusso, è stato teatro di un vasto incendio che ha coinvolto uno dei suoi superyacht più celebri, generando momenti di panico tra i presenti e causando danni ingenti.

Leggi anche: Carlo Acutis sarà santo ma è bufera: si allargano le polemiche

Saint-Tropez, a fuoco il superyacht

L’atmosfera rilassata della serata di Saint-Tropez è stata spezzata da un’esplosione improvvisa, seguita da un denso fumo nero che si è rapidamente esteso sul porto. In pochi istanti, il profilo elegante dello Sea Lady II, un’imbarcazione di lusso dal valore inestimabile, è stato avvolto dalle fiamme sotto gli occhi attoniti di turisti e residenti. Le urla e la fuga generale hanno testimoniato la gravità dell’accaduto.

La zona, solitamente caratterizzata da eventi mondani e presenze illustri, si è trasformata in un luogo di emergenza. Gli operatori portuali e i soccorritori sono intervenuti con la massima rapidità, coordinando evacuazioni e predisponendo le prime misure di sicurezza per evitare il coinvolgimento di altre imbarcazioni nelle vicinanze.

Incendio distrugge il superyacht

Molti testimoni hanno documentato l’episodio tramite video e fotografie, diffondendo in tempo reale le immagini del superyacht in fiamme sui principali canali social. In poche ore, la notizia si è propagata a livello internazionale, attirando l’attenzione dei media e delle autorità francesi.

La struttura dello yacht è stata completamente distrutta. Gli esperti stimano che la perdita economica sia considerevole, trattandosi di una delle imbarcazioni più prestigiose della zona, spesso utilizzata da una clientela internazionale di alto profilo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva