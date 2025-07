Temperature record, l’acqua “bolle” quando tocca l’asfalto: immagini impressionanti

Temperature da primato e immagini che sembrano provenire da un futuro distopico. Un’ondata di calore estrema che evidenzia in modo drammatico gli effetti concreti del cambiamento climatico in atto. L’asfalto ribolle, l’acqua evapora istantaneamente: diversi Paesi affronta una crisi climatica che non risparmia.

Caldo estremo in Cina: asfalto rovente e record termici

La provincia cinese di Shaanxi è diventata il simbolo della potenza distruttiva delle ondate di calore. Le stazioni meteorologiche hanno registrato temperature dell’aria fino a 46°C, ma ciò che ha destato maggiore stupore è stato il rilevamento di una temperatura superficiale di 73,5°C. Il terreno – soprattutto quello asfaltato – è arrivato a far evaporare immediatamente l’acqua versata, una scena documentata da diversi media locali, come si può vedere qui.

Il fenomeno è il risultato di una persistente ondata di caldo, che ha investito vaste regioni della Cina, spingendo al limite sia l’infrastruttura urbana che la resistenza fisica delle persone. I valori termici raggiunti sono tali da causare ustioni in pochi secondi al contatto con superfici esposte al sole, oltre a compromettere la funzionalità di impianti elettrici, strade e mezzi di trasporto.

Picchi storici: 52,2°C a Sanbao, 47°C nello Xinjiang

Non solo Shaanxi. La morsa del caldo si è estesa anche ad altre aree del paese. In Sanbao, località del nord-ovest cinese, è stato registrato un incredibile record nazionale: 52,2°C, superando ogni precedente storico. Lo Xinjiang, altra regione soggetta ad alte temperature, ha toccato i 47°C, rendendo le giornate praticamente invivibili.

Le città di Chengdu, Hangzhou, Nanjing, Zhejiang e altre zone del delta del fiume Yangtze hanno superato i 40°C. Il fenomeno ha colpito anche i centri urbani densamente popolati, aggravando i rischi sanitari per milioni di persone, in particolare bambini, anziani e soggetti fragili. Le autorità sanitarie hanno lanciato allerta rossa, invitando i cittadini a rimanere in ambienti chiusi e idratarsi costantemente.

