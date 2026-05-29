Tentano il furto ma restano intrappolati: la folla si fa giustizia da sola

Una serata di paura, rabbia e tensione crescente ha sconvolto i residenti di Merine, frazione del comune di Lizzanello, dove un tentativo di furto si è trasformato in un episodio ad altissima tensione. Due uomini, sorpresi all’interno di un’abitazione mentre cercavano di mettere a segno un colpo, sono rimasti bloccati dentro la casa senza possibilità di fuga, mentre all’esterno iniziavano a radunarsi decine di cittadini esasperati dai continui furti avvenuti negli ultimi mesi nella zona.

L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì 27 maggio, intorno alle ore 20, in via Mameli a Merine. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nell’abitazione convinti probabilmente di poter agire indisturbati. Qualcosa però sarebbe andato storto durante il tentativo di furto e la loro presenza sarebbe stata scoperta quasi subito.

Da quel momento la situazione è degenerata rapidamente. I due uomini, resisi conto di essere stati individuati, si sarebbero barricati all’interno dell’immobile nel tentativo di evitare il contatto con i residenti e soprattutto di trovare una via di fuga sicura. All’esterno però, nel giro di pochi minuti, si è radunata una folla sempre più numerosa.

La rabbia dei residenti esplode in strada

La tensione in via Mameli è salita rapidamente alle stelle. Molti residenti della zona, richiamati dal trambusto e dalle urla, sono usciti in strada dopo aver compreso cosa stesse accadendo. In tanti avrebbero circondato l’abitazione aspettando l’uscita dei ladri, mentre la rabbia cresceva minuto dopo minuto.

Secondo diverse testimonianze raccolte sul posto, alcuni cittadini avrebbero tentato di affrontare direttamente i malviventi. Solo l’arrivo tempestivo delle forze dell’ordine avrebbe evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Negli ultimi mesi infatti il territorio compreso tra Merine, Cavallino e Lizzanello sarebbe stato colpito da numerosi episodi di furti nelle abitazioni, alimentando paura e frustrazione tra i residenti. Proprio questo clima di esasperazione avrebbe contribuito a rendere ancora più tesa la situazione di ieri sera.

“Siamo esasperati, chiediamo più controlli”, avrebbe dichiarato un residente presente sul posto durante i momenti più concitati.

Parole che fotografano perfettamente il clima che si respira ormai da tempo nella zona, dove molti cittadini lamentano una crescente sensazione di insicurezza soprattutto nelle ore serali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva