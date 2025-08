Terremoto, un’altra scossa: fortissima!

Alle ore 5:39 italiane di giovedì 1° agosto 2025, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.0 è stata localizzata in mare aperto, vicino alla costa orientale della Kamchatka, nell’Estremo Oriente della Russia. L’evento si è verificato nella stessa area già interessata dal forte sisma di magnitudo 8.8 avvenuto il giorno precedente.

🔴🔴 [DATI #RIVISTI] #terremoto Mwp 6 ore 05:39 IT del 01-08-2025 a Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] Prof= 2.3 Km #INGV_43588932 https://t.co/HACwL4FrjT