Terremoto, forte scossa in Italia: la terra ha tremato di colpo

Alle 12:47 di oggi, un terremoto di forte intensità ha colpito l’intero territorio italiano, provocando momenti di panico in diverse città. Numerosi cittadini, presi dalla paura, si sono precipitati all’aperto, mentre il sussulto sismico scuoteva anche i piani più bassi degli edifici. Le piattaforme social sono state invase da testimonianze dirette: “È stato tutto velocissimo, il divano dondolava”, ha commentato un utente, seguito da un altro che ha descritto: “Ha iniziato a tremare l’intera casa, i lampadari sbattevano contro il soffitto”.

Leggi anche: Nubifragio in Italia, frane e un paese isolato: la situazione

Sebbene la scossa sia stata un singolo evento, la sua intensità è stata tale da scatenare il panico in scuole, negozi e uffici. Le linee telefoniche dei vigili del fuoco e della Protezione civile sono state sommerse da chiamate di emergenza. Al momento, non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti, ma le autorità stanno conducendo ispezioni sui numerosi edifici pubblici e privati per valutarne la stabilità. Evacuazioni precauzionali sono state ordinate in varie strutture per garantire la sicurezza di tutti i presenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva