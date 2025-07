Nubifragio in Italia, frane e un paese isolato: la situazione

Una nuova ondata di maltempo ha creato situazioni critiche in una regione già precedentemente colpita da condizioni meteorologiche avverse. Durante la notte, una forte perturbazione ha scatenato una violenta bomba d’acqua, portando a due frane significative e interrompendo il traffico su una strada regionale fondamentale. Le immagini mattutine evidenziano chiaramente una distesa di fango, detriti e massi che ha ricoperto la carreggiata per diversi metri, rendendo impossibile il passaggio.

L’evento rievoca un disastro simile avvenuto l’anno precedente, quando un’inondazione aveva interrotto i collegamenti con il comune per diverse settimane. Anche questa volta, la potenza delle piogge torrenziali ha saturato il terreno, provocando frane sui versanti instabili. La strada colpita, essenziale per i collegamenti con la valle sottostante, è stata sepolta da un manto di terra e rocce per circa 800 metri.

