Personaggi tv. “So dove volete andare a parare…”: Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo le polemiche su Sinner – C’è chi vince e chi, paradossalmente, finisce sotto processo. Il palcoscenico è quello di Wimbledon, l’atmosfera è da leggenda, e gli occhi del mondo sono tutti per lui: il numero uno del tennis mondiale, che conquista il suo primo titolo sull’erba più prestigiosa. Una giornata che dovrebbe unire il Paese in un solo applauso. Ma, come spesso accade, la narrativa si biforca. Perché se da un lato il trionfo viene celebrato con entusiasmo e legittimo orgoglio nazionale, dall’altro c’è chi si ritrova, suo malgrado, nel mirino di haters, moralisti da tastiera e paladini della coerenza altrui.

Federica Pellegrini rompe il silenzio dopo le polemiche su Sinner

Tutto nasce da una vecchia intervista, rilasciata quando i riflettori erano puntati su una notizia delicata: il patteggiamento tra la WADA e Jannik Sinner in merito a una vicenda legata ai protocolli antidoping. Una questione tecnica e complessa, che tuttavia ha generato un dibattito acceso. In quel contesto, l’ex campionessa Federica Pellegrini aveva osato esprimere un pensiero critico, senza alzare la voce e senza puntare il dito. “Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi”, aveva dichiarato, sollevando un tema che più giornalisti avrebbero potuto, e forse dovuto, affrontare.

Il ritorno di Federica Pellegrini (suo malgrado)

Ma si sa: in Italia, chi esprime un’opinione fuori dal coro paga pegno. E così Federica Pellegrini, a distanza di settimane, si è ritrovata travolta da una nuova ondata di critiche, proprio all’indomani del successo storico di Sinner. Sui social, i commenti sono arrivati a raffica, in un crescendo di livore e sarcasmo. “Sei nel dimenticatoio”, scrive qualcuno. “Il fegato è integro?”, ironizza un altro. “Vediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa delle tue parole su di lui.” E ancora: “Questa l’umiltà non sa nemmeno dove sta di casa”. Frasi velenose che confermano una regola non scritta: se tocchi l’idolo del momento, preparati alla gogna.

Coerenza e ironia: la replica della Divina

Ma la Divina, com’è soprannominata da anni, non è tipo da farsi intimidire. E non è certo nuova a uscite fuori dal copione. La sua risposta? Laconica, ironica, eppure spiazzante nella sua semplicità: “Io sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto”. Una replica che chiude il cerchio con leggerezza, senza abbassarsi allo stesso livello dei suoi detrattori. E che ribadisce un concetto semplice: la coerenza è una scelta, non un obbligo di convenienza. Ma non è finita qui…

