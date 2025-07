Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.6: l’hanno sentita tutti! – Un rumore sordo, come il passaggio di un treno sotterraneo. Poi il tremolio, breve ma netto, che ha fatto vibrare vetri, scricchiolare porte, ondeggiare lampadari. Sono bastati pochi secondi per interrompere la routine di un normale martedì mattina: chi era già al lavoro si è fermato, chi era in casa ha cercato di capire da dove arrivasse quel boato.

Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.6: l’hanno sentita tutti!

A San Felice sul Panaro, comune in provincia di Modena, la terra ha tremato alle 9:43. Un movimento rapido, secco, che ha risvegliato paure mai del tutto sopite in una zona che conosce bene la parola terremoto. Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa registrata questa mattina ha avuto magnitudo 3.6 e un epicentro localizzato proprio nei pressi di San Felice sul Panaro, ad una profondità di 10 chilometri. La zona non è nuova a eventi sismici, e il ricordo del terremoto del 2012 è ancora vivo nella memoria collettiva.

Magnitudo 3.6, epicentro a San Felice sul Panaro

La scossa è stata avvertita distintamente in diversi comuni del Modenese e oltre: tra questi Cento, Mirandola, Crevalcore, Ravarino, Finale Emilia, e persino Bologna e Mantova. Sui social numerose testimonianze confermano la percezione nitida del fenomeno. “Sentito benissimo il boato e la vibrazione”, scrivono diversi utenti su X e Facebook, rilanciando l’allerta nel giro di pochi minuti. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose o persone. Le autorità locali si sono immediatamente attivate per avviare le verifiche su edifici pubblici, scuole e infrastrutture. In particolare, il sindaco di Poggio Rusco, uno dei comuni prossimi all’epicentro, ha scritto sui propri canali ufficiali: “Alle 9,45 si è registrata una scossa sismica circa del quarto grado con epicentro a San Felice sul Panaro (MO). Sono in corso le prime verifiche ma, per ora, non si registrano danni e conseguentemente feriti. Terremo monitorato l’evolversi della situazione e invitiamo chi avesse subito danni a contattare l’ufficio tecnico comunale al numero 0386-51001”.

Anche in altri comuni dell’area sono state attivate le procedure standard di sicurezza, con sopralluoghi nelle scuole e controlli su edifici sensibili. Il numero unico di emergenza 112 ha ricevuto diverse chiamate da cittadini allarmati, ma nessuna richiesta di soccorso.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva