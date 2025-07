Terremoto nel Pd, l’annuncio di Schlein: cosa sta succedendo – Eugenio Giani, presidente in carica della Regione Toscana, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali. Tale decisione è stata annunciata durante un incontro stampa a Firenze, dove lui ha ringraziato espressamente i numerosi sostenitori provenienti dal mondo politico, istituzionale e sociale.

Il governatore uscente ha sottolineato come il calore e il sostegno ricevuti in queste settimane abbiano avuto un ruolo decisivo nella sua scelta di mettere a disposizione la propria candidatura, ponendo l’accento sull’ampio consenso riscontrato nei circoli del Partito Democratico e tra i sindaci della Toscana. Ha precisato: “Sono rimasto molto colpito e ringrazio davvero tutti coloro che stanno manifestando un calore umano e politico verso la prospettiva di una mia nuova candidatura. Mi ha fatto molto piacere vedere circoli del Partito democratico così autorevoli e partecipati, oltre alla presenza di oltre la metà dei sindaci della Toscana. Insieme a loro, anche tante istanze della società civile, economica, sindacale e sociale hanno espresso vicinanza e sostegno”.

Giani si è soffermato anche sulla necessità di ascoltare le richieste provenienti dalla società civile e dai diversi settori produttivi, spiegando che la sua disponibilità rappresenta una risposta concreta all’appello di chi vede continuità e stabilità come elementi fondamentali per la gestione della regione. In particolare, ha ricordato l’importanza del rafforzamento del sistema sanitario regionale e delle politiche a sostegno del welfare, temi che rimangono centrali nel suo programma.

Giani chiede il bis, Schlein frena

Nel corso della stessa conferenza, Giani ha ribadito la volontà di proseguire con il percorso amministrativo intrapreso, valorizzando i risultati ottenuti negli ultimi anni e dichiarandosi pronto a confrontarsi con il partito e la coalizione per garantire una candidatura solida e condivisa. Ha inoltre ricordato i momenti di forte confronto istituzionale, come la difesa delle norme sul fine vita medicalmente assistito davanti alla Corte Costituzionale, sottolineando la necessità di tutelare i diritti dei cittadini toscani. Giani ha voluto ringraziare pubblicamente Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, e Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale, per il loro contributo e la loro posizione costruttiva nell’ambito interno del partito. “Ho apprezzato le loro prese di posizione espresse in interviste ispirate a un senso unitario e costruttivo, nell’ottica di un ‘fare per la Toscana’”, ha evidenziato.

