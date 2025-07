Terremoto, le scosse potrebbero durare un mese: “Sisma più forte dal 1952”

Un violento terremoto di magnitudo 8.8 ha colpito la penisola russa della Kamchatka, generando onde di tsunami fino a 5 metri e attivando allerta in tutto il Pacifico. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate in Russia, Giappone, Stati Uniti e America Latina, mentre si contano numerosi feriti e danni alle infrastrutture. L’epicentro è stato localizzato al largo di Petropavlovsk-Kamchatsky, e le scosse di assestamento potrebbero continuare per settimane, secondo gli esperti.

Una scossa senza precedenti: la più forte in Kamchatka dal 1952

Il sisma è stato registrato all’1:24 ora italiana, con epicentro a circa 119 km da Petropavlovsk-Kamchatsky, ad una profondità di 20,7 chilometri. Secondo l’USGS, la scossa inizialmente valutata a magnitudo 8.0 è stata successivamente corretta a 8.8, rendendola la più potente in quella regione dal 1952.

A definire l’evento come «unico» è stato il Servizio geofisico dell’Accademia russa delle scienze, secondo cui le scosse di assestamento — alcune già superiori a magnitudo 6.9 — potrebbero continuare per un mese.

Onde fino a 5 metri e blackout: la situazione in Russia

Le prime conseguenze si sono abbattute sulle coste del distretto di Elizovsky, dove onde alte fino a 5 metri hanno colpito le zone più vulnerabili. A Severo-Kurilsk, nei pressi delle Isole Curili, il primo tsunami ha costretto all’evacuazione immediata dei residenti verso zone più elevate.

Il governatore Vladimir Solodov ha lanciato un appello alla popolazione: «Stare lontani dalla costa e seguire gli annunci degli altoparlanti». A Petropavlovsk-Kamchatsky si registrano blackout, interruzioni di comunicazioni, danni ad abitazioni e numerosi feriti, anche se non si contano vittime al momento.

