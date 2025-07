Terribile esplosione in un appartamento, le fiamme divorano tutto: si scava tra le macerie

Un boato nella notte, poi le fiamme che divorano il tetto e il panico tra i residenti. È quanto accaduto stanotte, quando una violenta esplosione ha sconvolto il sonno di un intero quartiere. Cinque le persone ferite, tra cui due ragazzi, mentre si cerca ancora un disperso tra le macerie. Le cause dell’esplosione sono in fase di accertamento. Una notte di terrore che riapre il tema della sicurezza nelle abitazioni e dell’emergenza incendi urbani.

L’esplosione nel cuore della notte a Torino

Erano circa le 3:15 del mattino quando i residenti di via Nizza, a Torino, sono stati svegliati da un forte boato, seguito da fiamme e fumo che si alzavano dal tetto dello stabile al civico 389. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorse otto squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel domare le fiamme e cercare eventuali dispersi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe avvenuta all’interno di un appartamento, causando il crollo parziale del tetto e l’incendio di diverse unità abitative. Le operazioni di soccorso sono proseguite per ore, con grande difficoltà a causa dell’instabilità della struttura danneggiata.

Cinque feriti e un disperso: il bilancio provvisorio

Il bilancio dell’esplosione è pesante: cinque feriti, tra cui tre adulti e due ragazzi. Uno di questi ultimi ha riportato ustioni importanti, ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni, al momento, non sono state rese note nei dettagli, ma la situazione appare delicata.

Resta un disperso, e le ricerche sono in corso tra le macerie e gli appartamenti danneggiati. «Stiamo lavorando senza sosta per verificare che nessuno sia rimasto intrappolato sotto le parti crollate dello stabile», hanno fatto sapere fonti dei vigili del fuoco impegnati sul posto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma si tende a ritenere che la deflagrazione sia avvenuta all’interno di una delle abitazioni coinvolte, forse per una fuga di gas.

