Terribile incidente per il famoso imprenditore italiano: “È volato giù in un attimo”

Un pomeriggio sereno sulle strade della Costa Smeralda si è improvvisamente trasformato in una scena di emergenza. In una delle località turistiche più rinomate d’Italia, un grave incidente stradale ha coinvolto una delle figure più illustri del panorama industriale e automobilistico internazionale. Nel tardo pomeriggio, lungo una strada caratterizzata da curve strette e saliscendi, si è verificato un sinistro che ha suscitato grande apprensione tra i presenti e nella comunità locale.

Incidente ad Arzachena, SUV finisce fuori strada

Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, l’episodio ha avuto luogo nei pressi di Abbiadori, frazione del comune di Arzachena, in provincia di Sassari. Un SUV di grosse dimensioni avrebbe improvvisamente perso aderenza, uscendo di strada in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. La zona, molto frequentata soprattutto durante la stagione estiva, presenta tratti insidiosi che richiedono la massima attenzione alla guida.

Le forze di soccorso sono intervenute rapidamente: l’allarme è stato dato da alcuni automobilisti che transitavano lungo la stessa arteria. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e l’elisoccorso, che ha prestato le prime cure e trasferito il ferito in ospedale. Nonostante la gravità dell’accaduto, non risultano altri veicoli coinvolti nell’impatto.

Giorgetto Giugiaro coinvolto nell’incidente

Il protagonista di questo drammatico episodio è Giorgetto Giugiaro, 86 anni, celebre designer automobilistico e fondatore della Italdesign. L’ingegnere si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando, percorrendo una serie di tornanti, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo si è ribaltato ed è precipitato per alcuni metri, fermandosi solo sulla carreggiata sottostante. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di recupero. Come sta l’imprenditore?

