Terribile incidente ferroviario: il treno ha deragliato, ci sono vittime

Un nuovo incidente ferroviario ha scosso la Germania nel pomeriggio di domenica, quando un treno regionale veloce è deragliato nella regione del Baden-Württemberg, nei pressi di Riedlingen, nel distretto di Biberach. Il bilancio aggiornato dalle autorità tedesche parla di tre vittime e 41 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Il convoglio, partito da Sigmaringen e diretto a Ulm, trasportava circa 100 passeggeri al momento dello schianto. I soccorsi sono stati complessi e prolungati, con numerose squadre impegnate per ore a estrarre i passeggeri intrappolati tra i vagoni ribaltati.

Treno deragliato in Germania: tre le vittime confermate

Tra le vittime del disastro ferroviario, confermate dalla polizia tedesca, figurano il macchinista e un altro dipendente della Deutsche Bahn, verosimilmente il capotreno. La terza vittima è un passeggero. Il deragliamento è avvenuto intorno alle 18:00, su una tratta a binario unico, e ha coinvolto diverse carrozze che si sono capovolte o accatastate lungo la linea.

Dei 41 feriti, 25 sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche. Le immagini diffuse dai media locali e nazionali mostrano una scena drammatica: vagoni piegati su un fianco, binari devastati, detriti ovunque. Alcuni vagoni sono stati addirittura spinti su un pendio adiacente ai binari, fermandosi in bilico accanto a un sentiero residenziale.

Secondo il Ministro degli Interni del Baden-Württemberg, Thomas Strobl, le conseguenze dell’impatto sono state devastanti: “Si tratta di una velocità elevata, e la scena dell’incidente ne è la prova. È chiaro che sono state sprigionate forze enormi”. Un residente della zona, intervistato da Fanpage, ha raccontato: “È stato terribile, scene che non vorresti mai vedere. Grazie a Dio, i vigili del fuoco volontari sono arrivati rapidamente. Sono scesi dal terrapieno usando una lunga scala”.

Disastro ferroviario in Baden-Württemberg: l’impatto sulla circolazione

La circolazione ferroviaria è stata interrotta immediatamente dopo l’incidente. La linea ferroviaria e la strada provinciale adiacente resteranno chiuse per diversi giorni, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. Le operazioni di sgombero dei vagoni richiederanno tempo, così come le verifiche strutturali sulla stabilità del tracciato.

I soccorritori hanno lavorato per ore tra le lamiere contorte. Molti passeggeri sono stati liberati dai finestrini rotti, mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi sul posto prima del trasporto negli ospedali della regione. Il coordinamento tra vigili del fuoco, polizia, Croce Rossa e protezione civile ha permesso di evitare un bilancio ancor più tragico.