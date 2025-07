Terribile incidente, l’ex campione gravemente ferito: ustioni di 1 e 2 grado – Era una giornata che doveva segnare l’inizio di una nuova sfida. Un ritorno all’adrenalina, anche se in un’arena diversa da quella che lo aveva reso celebre. Invece, si è trasformata in un incubo tra fiamme, soccorsi frenetici e un elicottero che ha solcato il cielo del Missouri con a bordo un uomo gravemente ferito.

Terribile incidente, l'ex campione gravemente ferito: ustioni di 1 e 2 grado

Tutto è accaduto l’8 luglio scorso, sulla pista dell’ippodromo di Odessa, a Kansas City, durante alcuni giri di prova in vista di un debutto molto atteso nel mondo delle corse d’accelerazione. Un test come tanti altri, almeno in apparenza. Poi qualcosa è andato storto: un incidente improvviso, violento, che ha richiesto il trasferimento d’urgenza in elicottero verso un centro specializzato per ustioni. Le prime informazioni diffuse parlano di condizioni serie, con ustioni di primo, secondo e terzo grado, intossicazione da fumo e ferite da trauma contundente.

L’ex campione delle MMA coinvolto in un grave incidente

Il protagonista dell’incidente è Randy Couture, leggenda vivente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC), sei volte campione mondiale, oggi 62enne. Dopo aver dominato per anni la scena delle arti marziali miste, Couture stava lavorando al suo debutto ufficiale nella National Hot Rod Association (NHRA), la federazione americana che organizza le spettacolari gare di drag racing, le sfide ad alta velocità tra bolidi da centinaia di cavalli. Al momento dell’incidente, Couture si trovava al volante di una Chevy Pro Mod del 1937, soprannominata “Al Capone”, un mezzo potente e spettacolare progettato per sprintare sul rettilineo. I test si stavano svolgendo regolarmente quando è avvenuto l’imprevisto: le dinamiche esatte non sono ancora state chiarite, ma il risultato è stato devastante. Soccorso subito in pista, l’ex atleta è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero in un centro ustionati.

