Terribile schianto contro il guardrail, muore così a soli 25 anni: passanti sotto choc

Un drammatico incidente si è verificato nelle prime ore del mattino su una delle principali arterie del sud Italia, lasciando una comunità in lutto. Un giovane motociclista di 25 anni è morto dopo essere uscito di strada con la sua moto, in circostanze che le autorità stanno ancora esaminando. Il giovane ha perso il controllo del veicolo, che si è schiantato violentemente contro il guardrail, causando un impatto fatale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Autobus contro auto al casello in autostrada, ci sono morti

Leggi anche: Papa Francesco, la notizia sul suo smartphone: cosa si scopre

Tragico incidente in moto sulla Taranto-Martina Franca: morto un 25enne

L’impatto è avvenuto lungo la statale 172 Taranto-Martina Franca, in un’area dove il traffico era ancora scarso. L’incidente è avvenuto nei pressi di uno degli svincoli che collega le aree di Paolo VI e Tamburi. La scena è stata notata soltanto da pochi automobilisti presenti, che hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Le forze dell’ordine, giunte tempestivamente, hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi necessari. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Caso Paganelli, Dassilva ricoverato in ospedale: cos’è successo

Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio: cos’è successo

La dinamica dello schianto

Le prime ricostruzioni indicano che il giovane stava percorrendo un tratto di strada statale quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso improvvisamente il controllo della moto. Il mezzo, finito fuori dalla carreggiata, ha colpito il guardrail con tale forza da non lasciare scampo al giovane motociclista. Nonostante i soccorsi siano stati allertati poco dopo le 6 del mattino, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato all’arrivo dei sanitari. Le autorità stanno ora esaminando le condizioni del manto stradale e valutando eventuali responsabilità o concause dell’incidente.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva