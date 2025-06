Tragedia in spiaggia, ragazzino di 11 anni muore annegato

Era con la sua famiglia per godersi una giornata al mare, ma quella che doveva essere una serata serena si è trasformata in una tragedia irreversibile. Un ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, è morto annegato nel tardo pomeriggio di ieri a Lido degli Estensi, nello stesso punto in cui appena due giorni prima aveva perso la vita il sedicenne Aymane Ed Dafali, eroe tragico che aveva salvato due turisti.

Il bambino è stato trovato privo di sensi in mare intorno alle 19.30, un orario in cui il servizio di salvataggio era già cessato. Alcuni bagnanti hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Ravenna, per lui non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche: Tragico incidente in Italia: fa manovra e la travolge

Leggi anche: Mamma e figlia neonata giù dal balcone di casa: la terribile scoperta dopo il parto

Le ultime ore del piccolo

Secondo la ricostruzione, il bambino era al mare con il padre, la madre e due fratellini. Intorno alle 19.15, mentre si trovava in acqua con il papà e un fratello più piccolo, qualcosa è andato storto. Il fratellino è tornato a riva, ma dell’undicenne si sono improvvisamente perse le tracce. L’allarme è scattato immediatamente: si è pensato a un allontanamento volontario, ma le speranze si sono infrante dopo circa mezz’ora, quando il mare ha restituito il suo corpo.

I bagnanti hanno avviato le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale del 118. In condizioni disperate, il piccolo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Ravenna, dove però è arrivato già in stato di morte.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva