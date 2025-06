Tragico incidente in Italia: fa manovra e la travolge

Un drammatico incidente ha sconvolto la comunità di Marcaria, in provincia di Mantova, nella mattina di lunedì 16 giugno. Un uomo di 90 anni ha accidentalmente investito la moglie, Giuseppina Poli, di 87 anni, mentre effettuava una manovra di retromarcia nel cortile della loro abitazione in via Bozzellini. L’anziana è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale Civile di Mantova, ma è deceduta poco dopo il ricovero.

La ricostruzione dell’incidente: una manovra quotidiana finita in tragedia

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri della Stazione di Marcaria, il marito della donna era alla guida della sua Renault Clio. Durante la retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della moglie dietro il veicolo, travolgendola involontariamente. Un gesto apparentemente banale e ripetuto ogni giorno si è trasformato in una tragedia irreversibile.

I soccorsi e la corsa disperata in ospedale

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai familiari presenti, permettendo l’intervento tempestivo dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia. I soccorritori sono giunti rapidamente sul posto e hanno trasportato la donna in codice giallo all’ospedale. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

