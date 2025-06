Mamma e figlia neonata giù dal balcone di casa: la terribile scoperta dopo il parto

Un rumore sordo, poi le urla. In pochi secondi, la quiete del rione Santa Lucia Sopra Contesse, a Messina, si è trasformata in un incubo. Un’ambulanza a sirene spiegate, volti sconvolti alle finestre, e una scena difficile da dimenticare: una giovane madre e la sua bimba appena nata distese sull’asfalto, dopo un volo dal primo piano di casa. Nessuno si sarebbe aspettato una simile tragedia in un quartiere dove tutti si conoscono e nulla sembra mai succedere.

La caduta dal balcone e le condizioni disperate della neonata

La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitata dal balcone della sua abitazione portando con sé la figlia neonata. Entrambe sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in codice rosso al Policlinico di Messina. Le condizioni della piccola, secondo quanto trapelato, sarebbero particolarmente gravi. La madre è invece in stato di shock ma cosciente. Al momento è sottoposta a costanti monitoraggi da parte del personale medico.

Indagini in corso: incidente o gesto volontario?

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia e la squadra della Scientifica, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Potrebbe trattarsi di un drammatico incidente domestico, ma prende sempre più corpo la possibilità di un gesto volontario. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata in uno stato di forte fragilità psicologica dopo il parto, forse vittima di una depressione post partum, condizione che colpisce molte neomamme ma che spesso resta invisibile fino alle estreme conseguenze.

