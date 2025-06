Tragedia al mare, Manuel ha malore improvviso e muore a 14 anni – Una tranquilla giornata estiva si è trasformata in tragedia sulle spiagge di Margherita di Savoia, lungo la costa pugliese, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita a causa di un improvviso e fatale malore mentre era in mare. Un evento che ha scosso profondamente la comunità locale e lasciato familiari, amici e bagnanti sotto shock.

Il malore improvviso e l’intervento tempestivo dei soccorsi

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio, intorno alle 16:25, quando il giovane, che si trovava in acqua, ha accusato un malore improvviso e violento. Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia hanno immediatamente lanciato l’allarme, chiamando i soccorsi del servizio di emergenza urgenza 118 della postazione locale di Margherita di Savoia. L’intervento è stato rapido: medici e infermieri sono arrivati sul posto in pochi minuti, pronti a prestare le prime cure. Purtroppo, all’arrivo degli operatori sanitari, il ragazzo si trovava già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e hanno utilizzato il defibrillatore semiautomatico (DAE), uno strumento essenziale in questi casi per tentare di ripristinare il battito. Nonostante lo sforzo disperato e la professionalità del personale, la situazione si è rivelata estremamente grave.

Il trasporto in elisoccorso e il tentativo di salvargli la vita

Vista la gravità del quadro clinico, è stata immediatamente attivata la procedura di trasporto d’urgenza tramite elisoccorso verso l’ospedale San Giovanni Rotondo, struttura specializzata con reparti di emergenza cardiologica. Il volo è stato rapido, con l’equipaggio medico che ha continuato le manovre di rianimazione durante il trasferimento. Nonostante tutti gli sforzi profusi, però, il giovane non ha mai ripreso conoscenza, e dopo il ricovero è stato dichiarato il decesso. La notizia della sua morte ha causato un’ondata di dolore e incredulità, soprattutto considerando la giovane età della vittima.

