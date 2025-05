Tragico incidente, Leonardo muore così: la sua grande passione per il rock – Era un uomo la cui vita era dedicata alla famiglia, al lavoro e alla passione per la musica. Una giornata che sembrava ordinaria si è trasformata in un incubo per i suoi cari, lasciando una scia di dolore e domande senza risposta. Era non solo un padre e un marito devoto, ma anche un instancabile lavoratore e un musicista per vocazione. La sua vita era un equilibrio tra il duro lavoro nei cantieri e la creatività musicale, sempre vissuto con il vento in faccia mentre guidava la sua moto, un simbolo di libertà e passione.

Tragico incidente, Leonardo muore così: la sua grande passione per il rock

L’incidente che ha portato alla sua scomparsa è avvenuto il pomeriggio del 29 maggio, lungo il tragitto di ritorno a casa. Leonardo Puggioni, 55 anni, stava percorrendo via Manzoni quando ha perso il controllo della sua Yamaha, scontrandosi con una Ford Ka. L’impatto è stato devastante, causando il decesso poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte dei presenti e dei servizi di emergenza, Leonardo non ce l’ha fatta. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente potrebbe essere stata un’improvvisa perdita di aderenza dovuta all’urto con un tombino lungo la strada.

Un musicista tra lavoro e rock

Leonardo Puggioni era noto non solo come cartongessista impegnato in Svizzera, ma anche per la sua grande passione per il rock italiano. Insieme a Filippo Vaccalluzzo, suo collega e amico di lunga data, aveva fondato una band che teneva viva la loro passione musicale.

