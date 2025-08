Tromba d’aria in spiaggia, volano decine di ombrelloni: bagnanti terrorizzati (VIDEO)

Una tranquilla domenica d’agosto si è trasformata in un attimo di panico sulla spiaggia. Una tromba d’aria improvvisa ha scompaginato il pomeriggio di centinaia di bagnanti: ombrelloni sollevati, asciugamani in volo e un fuggi fuggi generale, per fortuna senza gravi conseguenze. Le immagini sono diventate virali in rete, mentre le autorità sono intervenute per verificare la situazione. Ecco cosa è successo in quei secondi di terrore sul litorale romano.

Panico sul litorale: la tromba d’aria colpisce all’improvviso

Erano da poco passate le 15 quando un violento vortice di vento ha colpito la spiaggia di Maccarese, sul litorale nord di Roma. Il fenomeno meteorologico, durato solo pochi secondi, si è abbattuto all’improvviso sul tratto di costa affollato di famiglie e turisti, sollevando ombrelloni, lettini e altri oggetti da spiaggia, che sono stati scaraventati in aria come foglie.

Le raffiche hanno attraversato almeno tre stabilimenti balneari, tra cui quello nei pressi del Cruz de Ma’, generando un fuggi fuggi generale. “Abbiamo visto gli ombrelloni volare sopra le nostre teste, è stato spaventoso”, ha raccontato uno dei presenti. In pochi istanti, la spiaggia si è trasformata in una scena caotica, con persone che correvano a mettersi al riparo e operatori balneari accorsi per prestare i primi soccorsi.

Ombrelloni strappati e bagnanti in fuga

Le immagini della tromba d’aria, riprese dai cellulari dei presenti, sono diventate virali sui social, mostrate e rilanciate in tempo reale da decine di utenti. I video mostrano ombrelloni sollevati di diversi metri, asciugamani che volano e persone che si allontanano in preda allo spavento.

Solo una donna avrebbe riportato lievi ferite, secondo quanto riferito dai soccorritori. Per lei è stato necessario il ricorso alle cure mediche, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Gli operatori dei lidi, pronti nell’emergenza, sono riusciti a contenere i danni e a riportare l’ordine nel giro di pochi minuti.

